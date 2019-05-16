رياضة | جريزمان يقدم نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يقدم نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، احتمالية قدوم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع توتو ميركاتو، إن قدوم الفرنسي أنطوان جريزمان من اتلتيكو مدريد لصفوف باريس سان جيرمان في الصيف قد يسهل رحيل البرازيلي نيمار لريال مدريد.

ويرغب نيمار دا سيلفا في الرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال لريال مدريد بعد موسمين في العاصمة الباريسية، بينما جريزمان أعلن رحيله عن اتلتيكو مدريد في الصيف المقبل ويستطيع أي فريق ضمه مقابل 120 مليون يورو في يوليو المقبل.