رياضة | التلوث ينقل مباراة بالدوري المكسيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التلوث ينقل مباراة بالدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت مستويات التلوث العالية التي تشهدها العاصمة المكسيكية حاليا، في نقل مباراة أمريكا وليون بذهاب نصف نهائي الدور الفاصل، لتحديد بطل مرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم (كلاوسورا 2019)، المقررة اليوم الخميس، إلى مدينة كيريتارو بدلا من ملعب "الأزتيك" العريق بمكسيكو سيتي.

وأعلنت رابطة الدوري المكسيكي عن قرارها، مساء أمس الأربعاء، موضحة أنها اتخذته بناء على توصيات من حكومة العاصمة.

وذكرت الرابطة "بالاتفاق بين الناديين والرابطة، تقرر نقل المباراة إلى ملعب لا كوريخيدورا في نفس موعدها، الخميس 16 مايو/آيار الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي".

ويؤثر هذا التغيير على لقاء الذهاب فقط، حيث يقام لقاء الإياب في موعده الأحد المقبل، الساعة 20.06 بالتوقيت المحلي، على ملعب ليون.