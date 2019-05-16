انت الان تتابع رمضان وأزارو يقودان التشكيل المتوقع للأهلي ضد إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

الأهلي وإنبي

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق إنبي، المقرر لها تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر لقاء الليلة متصدرًا جدول ترتيب الدوري، حيث فاز في 22 مباراة وخسر في 4 وتعادل في مثلها، وسجل 49 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة، وتعادل في 12، وسجل 36 هدفًا ودخل مرماه 38 هدفًا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة. خط الهجوم : جيرالدو - رمضان صبحي - وليد أزارو. الأهلي يدخل تلك المباراة ويطمح في مواصلة انتصاراته والفوز بالمباريات المتبقية