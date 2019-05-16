رئيس برشلونة السابق يصدم أنطوان جريزمان

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١٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

أنطوان جريزمان Advertisements

أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق، تحفظه على الصفقة المنتظرة للبارسا، بضم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، حيث قال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "أعتقد أن معظم مشجعي برشلونة لا يريدونه (جريزمان)، بالإضافة إلى أن الأسعار التي يتم الحديث عنها مبالغ فيها، وهناك لاعبون آخرون لديهم إمكانات كبيرة يمكنهم القيام بما يمكن أن يفعله جريزمان في برشلونة، ورغم كل ذلك، لا أحب خلق علاقة عداوة معه، لأنه إذا حضر سأحبه وأشجعه مثل كل لاعبي برشلونة".

أنطوان جريزمان أعلن الثلاثاء، رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس بنهاية الموسم الجاري، بعد 5 سنوات قضاها بقميص الروخيبلانكوس، ليترك بالتالي فراغًا كبيرًا في صفوف الأتلتي سيكون من الصعب للغاية سده. ويعد أنطوان جريزمان أفضل هداف في أتلتيكو مدريد مع سيميوني، متفوقًا على دييجو كوستا الذي سجل 68 هدفًا وعلى راداميل