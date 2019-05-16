انت الان تتابع مانشستر سيتي يرد على إحالة الاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
مانشستر سيتي
رد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، على بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفيا"، الذي أعلن خلاله الأخير أن هيئة الرقابة المالية قررت المضي قدمًا في اتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد السيتي، على خلفية اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، وبحسب ما أكدته صحيفة إندبندنت فإن السيتي يقترب خطوة من حظر المشاركة في دوري أبطال أوروبا حيث يحيل الاتحاد الأوروبي النادي إلى لجنة الفصل بسبب خرق محتمل لقواعد اللعب المالي النظيف FFP، علما بأن مانشستر سيتي خضع للتحقيق في السابع من مارس 2019 بسبب الانتهاكات المحتملة للوائح قواعد اللعب المالي النظيف.
وقال مانشستر سيتي: "نادي مانشستر سيتي لكرة القدم يشعر بخيبة أمل، ولكننا لم نفاجأ من إعلان الإحالة، واثقون تمامًا من النتيجة الإيجابية عندما يتم النظر في الأمر من قبل هيئة قضائية مستقلة". وواصل: "ولا يزال اتهام المخالفات المالية غير صحيح تمامًا، وتتجاهل اللجنة مجموعة شاملة من الأدلة التي لا يمكن دحضها،
وقال مانشستر سيتي: "نادي مانشستر سيتي لكرة القدم يشعر بخيبة أمل، ولكننا لم نفاجأ من إعلان الإحالة، واثقون تمامًا من النتيجة الإيجابية عندما يتم النظر في الأمر من قبل هيئة قضائية مستقلة".
وواصل: "ولا يزال اتهام المخالفات المالية غير صحيح تمامًا، وتتجاهل اللجنة مجموعة شاملة من الأدلة التي لا يمكن دحضها، والقرار يتضمن عدة تفسيرات خاطئة ناتجة عن الافتقار الأساسي إلى الإجراءات القانونية الواجبة، ولا تزال هناك مسائل كبيرة لم يتم حلها أثارها النادي".
مانشستر سيتي لم يسبق له أن توج بلقب دوري الأبطال من قبل، وحقق أفضل نتائجه بالوصول إلى نصف النهائي في موسم 2015- 2016 قبل الخروج أمام ريال مدريد، وتحت قيادة بيب جوارديولا، ودع السيتي دوري الأبطال من دور الـ16 في موسمه الأول، قبل أن يودع من ربع النهائي الموسم الماضي والموسم الجاري.
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