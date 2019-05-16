انت الان تتابع الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لنهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
الزمالك
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته، اليوم الخميس، في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب النادي بميت عقبة، في إطار الاستعدادات الحالية لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على الملعب البلدي بالمغرب، حيث يسعى كريستيان جروس المدير الفني، للفوز فى المباراة والعودة دون أي هزيمة، كما أكد ثقته باللاعبين وطالبهم بالتركيز وبذل قصارى جهدهم، لأن أمامهم محطة واحدة للتتويج بالكونفيدرالية مكونة من مباراتين.
وعقد جروس المدير الفني للفريق، جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، أمس الأربعاء، بملعب النادي، حيث أكد لهم ثقته بتقديم أداء ونتيجة طيبة في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان في الكونفيدرالية الإفريقية، وطالبهم بضرورة أن يكونوا على هذا القدر من المسؤولية كما هو معتاد منهم سابقا. وطالب جروس اللاعبين
وعقد جروس المدير الفني للفريق، جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، أمس الأربعاء، بملعب النادي، حيث أكد لهم ثقته بتقديم أداء ونتيجة طيبة في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان في الكونفيدرالية الإفريقية، وطالبهم بضرورة أن يكونوا على هذا القدر من المسؤولية كما هو معتاد منهم سابقا.
وطالب جروس اللاعبين بالالتزام وتنفيذ التعليمات، كما وجه لهم بعض الأمور الفنية تمهيدا لتنفيذها بالتدريبات اليوم الخميس.
وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بالكونفيدرالية بعدما نجح في الفوز على النجم الساحلي في مصر بهدف مقابل لا شىء، وتعادل في لقاء العودة بتونس سلبيا، بينما خسر نهضة بركان أمام الصفاقسي التونسي في لقاء الذهاب، بهدفين مقابل لا شىء، وحقق فوزًا مثيرًا في لقاء العودة بثلاثة أهداف مقابل لا شىء.
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