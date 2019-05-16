مانشستر سيتي يقترب من الغياب عن دوري أبطال أوروبا

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١٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

مانشستر سيتي Advertisements

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الغياب عن بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفيا"، اليوم الخميس، أن هيئة الرقابة المالية قررت المضي قدمًا في اتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد مانشستر سيتي على خلفية اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، وبحسب ما أكدته صحيفة "إندبندنت" فإن السيتي يقترب خطوة من حظر المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث يحيل الاتحاد الأوروبي النادي إلى لجنة الفصل بسبب خرق محتمل لقواعد اللعب المالي النظيف FFP.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في البيان: "قرر كبير محققي هيئة الرقابة المالية (CFCB)، بعد التشاور مع الأعضاء الآخرين في غرفة التحقيق المستقلة، إحالة فريق مانشستر سيتي إلى هيئة التحكيم الخاصة بغرفة الرقابة المالية بعد اختتام التحقيق، ولن تصدر يويفا أي تعليق إضافي على الموضوع حتى يتم إعلان القرار النهائي". مانشستر