مانشستر سيتي يقترب من الغياب عن دوري أبطال أوروبا

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١٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
مانشستر سيتي
اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الغياب عن بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفيا"، اليوم الخميس، أن هيئة الرقابة المالية قررت المضي قدمًا في اتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد مانشستر سيتي على خلفية اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، وبحسب ما أكدته صحيفة "إندبندنت" فإن السيتي يقترب خطوة من حظر المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث يحيل الاتحاد الأوروبي النادي إلى لجنة الفصل بسبب خرق محتمل لقواعد اللعب المالي النظيف FFP.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في البيان: "قرر كبير محققي هيئة الرقابة المالية (CFCB)، بعد التشاور مع الأعضاء الآخرين في غرفة التحقيق المستقلة، إحالة فريق مانشستر سيتي إلى هيئة التحكيم الخاصة بغرفة الرقابة المالية بعد اختتام التحقيق، ولن تصدر يويفا أي تعليق إضافي على الموضوع حتى يتم إعلان القرار النهائي". مانشستر
مانشستر سيتي لم يسبق له أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا من قبل، وحقق أفضل نتائجه بالوصول إلى نصف النهائي في موسم 2015- 2016 قبل الخروج أمام ريال مدريد، وتحت قيادة بيب جوارديولا، ودع مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 في موسمه الأول، قبل أن يودع من ربع النهائي الموسم الماضي والموسم الجاري على يد كل من ليفربول وتوتنهام على الترتيب.
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