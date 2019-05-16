الإعلان عن طاقم تحكيم مواجهة الأهلي ضد إنبي

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تحرير:أحمد ثروت ١٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
الأهلى وإنبى
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن الحكم الذي يدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره إنبي، والتي ستقام في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث اختارت اللجنة الحكم محمد عادل حكمًا للساحة ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وعمر فتحي ومصطفى عثمان حكمًا رابعًا، وكل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
ويدخل الأهلي لقاء الليلة متصدرا جدول الدوري حيث فاز في 22 مباراة وخسر في 4 مباريات وتعادل في مثلها، وسجل 49 هدفا واهتزت شباكه 18 مرة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفا. الأهلي يطمح في مواجهة اليوم في مواصلة
ويدخل الأهلي لقاء الليلة متصدرا جدول الدوري حيث فاز في 22 مباراة وخسر في 4 مباريات وتعادل في مثلها، وسجل 49 هدفا واهتزت شباكه 18 مرة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفا.
الأهلي يطمح في مواجهة اليوم في مواصلة انتصاراته والفوز بالمباريات المتبقية في المسابقة والابتعاد بصدارة جدول الدوري، وأخذ خطوة جديدة تقربه من تحقيق لقب المسابقة المحلية للمرة الثالثة على التوالي والـ41 في تاريخه.
على الجانب الآخر يدخل أبناء علي ماهر طامحين في تحقيق أي نتيجة إيجابية تبعدهم عن صراع القاع المشتعل بعدما تَحدد الفريقان الهابطان لدوري الدرجة الثانية وهما فريقا النجوم والداخلية، ويأمل إنبى في مواصلة نشوة الانتصارات التي حققها الفريق خلال الثلاث مباريات الماضية.
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