انت الان تتابع الإعلان عن طاقم تحكيم مواجهة الأهلي ضد إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

الأهلى وإنبى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن الحكم الذي يدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره إنبي، والتي ستقام في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث اختارت اللجنة الحكم محمد عادل حكمًا للساحة ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وعمر فتحي ومصطفى عثمان حكمًا رابعًا، وكل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.

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ويدخل الأهلي لقاء الليلة متصدرا جدول الدوري حيث فاز في 22 مباراة وخسر في 4 مباريات وتعادل في مثلها، وسجل 49 هدفا واهتزت شباكه 18 مرة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفا. الأهلي يطمح في مواجهة اليوم في مواصلة