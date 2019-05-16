انت الان تتابع هيريرا: أحترم مورينيو لكن سولسكاير الأنسب لليونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مانشستر يونايتد هو أكبر نادٍ في إنجلترا، ولديه جماهير رائعة وهم الأفضل على الإطلاق، وسولسكاير هو الأنسب لقيادة اليونايتد لأنه من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها

كشف الدولي الإسباني أندير هيريرا نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، عن الشيء الوحيد الذي يشعر بالأسف تجاهه بينما يستعد لحزم حقائبه للرحيل عن اليونايتد بعد 5 مواسم قضاها مع النادي، وذلك حسبما أفاد خلال حواره للموقع الرسمي لليونايتد. وبعد انتقال الدولي الإسباني للشياطين الحمر في عام 2014، فاز أندير هيريرا مع مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016، وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في 2017، ولكن هناك لقبا واحدا فقط تمنى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لو كان بإمكانه الفوز به.

وعند سؤاله عما إذا كان يشعر بالأسف لعدم فوزه بلقب الدوري الإنجليزي، قال هيريرا: "بالطبع، فمانشستر يونايتد هو أكبر نادٍ في إنجلترا وكان هذا أحد أحلامي عندما جئت إلى هنا، ولقد فزت ببعض الألقاب مع يونايتد، ولكن كنت أرغب في الفوز بالدوري أيضًا". وأوضح اللاعب الإسباني أنه يتوقع أن ينجح يونايتد في الفوز

وعند سؤاله عما إذا كان يشعر بالأسف لعدم فوزه بلقب الدوري الإنجليزي، قال هيريرا: "بالطبع، فمانشستر يونايتد هو أكبر نادٍ في إنجلترا وكان هذا أحد أحلامي عندما جئت إلى هنا، ولقد فزت ببعض الألقاب مع يونايتد، ولكن كنت أرغب في الفوز بالدوري أيضًا".

وأوضح اللاعب الإسباني أنه يتوقع أن ينجح يونايتد في الفوز باللقب الغائب عن النادي منذ فترة في المستقبل القريب تحت قيادة المدرب أولي جونار سولسكاير. وفي الوقت الذي طالب فيه هيريرا جماهير يونايتد بتقديم الدعم المتواصل للفريق والصبر عليه، لا يعتقد لاعب خط الوسط أن النادي سيدخل في نفق مظلم في السنوات القادمة، وأشار في حديثه إلى انتظار ليفربول للفوز بلقب الدوري.

وأضاف أندير هيريرا: "لدي ثقة كبيرة في سولسكاير كمدرب، كما أثق في مايكل كاريك، وكيران ماكينا، ومايك فيلان، ومارك ديمبسي، وأعلم جيدًا أن مهمتهم ستكون صعبة، وهذا هو رأيي، كمشجع قبل كل شيء، وكأحد الذين يعرفون النادي بشكل جيد في الوقت الحالي. مانشستر يونايتد لديه جماهير رائعة، وهم الأفضل على الإطلاق، ولكن الفريق بحاجة إلى بعض الوقت، فالعمل على تصحيح الأمور لن يُنجز بين ليلة وضحاها".

وواصل: "النادي يحتاج لدعم وثقة وصبر جماهيره الآن. الأهم في الوقت الحالي هو صبر الجماهير على الفريق، لأن عودة النادي لمكانته المعهودة لن تكون سهلة، وأنا كلي ثقة أن هذا ما سيفعلونه. هناك بعض الأمثلة في إنجلترا. ربما يفوز ليفربول بدوري الأبطال هذا الموسم، ولكن ها أنا أرحل عن يونايتد بعد خمسة مواسم ولا يزال ليفربول لم يفلح في مسعاه للفوز بلقب الدوري".

واستكمل هيريرا: "لقد تحسن مستوى ليفربول كثيرًا، وهذا لم يكن ليحدث لولا دعم جماهيرهم للنادي وصبرهم على الفريق. هذا ما يحتاجه يونايتد في الوقت الحالي، وأنا متأكد أن الفريق لن يحتاج إلى 30 سنة لكي يعود للفوز بالدوري الإنجليزي، لأنني أعتقد أن من يقود الدفة الآن هو الرجل المناسب. سولسكاير هو الأنسب لقيادة يونايتد الآن، ولذلك أعتقد أنه لم يمر وقت طويل قبل أن نرى الفريق يتوج باللقب مرة أخرى".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين الشباب الجيدين والذين ينتظرهم مستقبل مشرق، كماسون جرينوود وجيمي جارنر. وهناك بعض اللاعبين الآخرين الذين يحتاجون لبعض الوقت لأنهم لا يزالون صغارًا. أنا متفائل بشأن مستقبل الفريق، ولكن كما قلت أطلب من الجماهير الصبر. أعلم أن البعض منهم سيأمرونني أن أغلق فمي لأنهم يرون أنهم انتظروا كثيرًا بالفعل، وهذا أمر طبيعي".

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وأردف هيريرا: "لقد قضيت خمسة مواسم هنا. بالطبع لم تكن هذه هي أفضل مواسم يونايتد في التاريخ، ولكنني حققت 4 ألقاب (من بينها الدرع الخيرية عام 2016) وخسرت نهائيين. إذا نظرنا إلى هذه السنوات الخمس، سنجد أن النادي استطاع حصد بعض الألقاب في فترة لا تُعتبر مثالية، وهذا ما يُظهر شخصية النادي وحجمه الحقيقي بين أندية إنجلترا وأوروبا.. وأتمنى أن أكون مخطئًا ويفوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري في الموسم القادم، ولكنني أعلم أن النادي لا يزال يحتاج لبعض الوقت للعمل".

وردا على: لماذا يعتقد هيريرا أن سولسكاير هو الرجل المناسب لقيادة يونايتد، أجاب هيريرا: "إنه إحدى أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في عالم كرة القدم. الجميع في غرفة الملابس يحبون سولسكاير ويريدون القتال في الملعب من أجله، وعندما تحظى بدعم وحب لاعبيك ورغبتهم في المحاربة من أجلك، فجزء كبير من المهمة يكون قد أُنجز. إذا كانت لديك شخصية جيدة وكنت صادقًا مع اللاعبين والجماهير، فستجنى ثمار ذلك إن آجلًا أو عاجلًا، و“أعتقد أن سولسكاير هو الرجل المناسب لأنه لديه كل المقومات التي تجعله مدربًا ناجحًا وهو أيضًا شخص رائع".

وبعد بداية متعثرة للموسم مع جوزيه مورينيو ثم صحوة كبيرة مع تعيين سولسكاير كمدرب مؤقت في شهر ديسمبر، تراجعت نتائج الفريق بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بعد تعديل عقد المدرب النرويجي ليُصبح مديرًا فنيا للشياطين الحمر بصفة دائمة.

هذه النتائج ألقت بظلالها على وداعية هيريرا، ولكن اللاعب الإسباني رفض إلقاء اللوم على المدير الفني، قائلآ: "جميعنا نتحمل مسئولية هذه النتائج. ليس من العدل أن نلوم الآخرين. عندما يمر أي فريق بموسم سيئ، فإن المسئولية تقع على اللاعبين بنسبة 75%، ويجب أن يتحمل كل منا مسئولية الأخطاء التي ارتكبناها. من السهل أن تتم إقالة المدرب نظرًا للنتائج السيئة، ولكننا يجب أن نعترف أننا من نرتكب الأخطاء".

وواصل: "كل لاعب في غرفة الملابس يتحمل جزءًا من مسئولية النتائج السيئة هذا الموسم. لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء، وقمنا ببعض الأمور الجيدة، ولكنها بالطبع لم تكن كافية لنادٍ بحجم مانشستر يونايتد. ربما هناك 14 فريقًا كانوا سيكونون سعداء باحتلال المركز السادس، ولكن بالطبع هذا ليس مُرضيًا بالنسبة ليونايتد".

وأردف هيريرا: "أنا سعيد جدا باللعب للنادي الأكبر في إنجلترا. لقد استمتعت بكل لحظة لي مع الفريق ولا أُكن أي مشاعر سلبية تجاه أحد هنا. كل من وجدوا معي في غرفة الملابس كانت لديهم دائمًا رغبة كبيرة في الفوز وتعاملوا مع الأمر باحترافية كبيرة".

واستكمل: "إذا تحدثنا عن الموسم الماضي، فأنا أُكن الكثير من الاحترام لجوزيه مورينيو. لقد حاول فعل كل شيء من أجل الفريق، وكان موسمه الأول هنا ناجحًا بدرجة كبيرة. لقد احتللنا المركز الثاني في موسم 2017-2018 ولذلك كانت هناك تطلعات كثيرة للموسم الماضي، ولكن للأسف لم تسر الأمور كما ينبغي. وهنا أنا لا أُلقي باللوم عليه، بل، كما قلت، هي مسئولية كل اللاعبين".

وأتم أندير هيريرا: "لقد كان اللعب لمانشستر يونايتد بمثابة الحلم بالنسبة لي. لطالما حاولت أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي، ولن تجدني أتفوه بأي كلمة سيئة عن أحد هنا لأنني لم أتلق سوى معاملة جيدة من الجميع".

