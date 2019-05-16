الان تتابع صراع بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لاختطاف ليفاندوفسكي من البافاري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برلين - الخليج 365:
بات الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ الألماني “هدفا” محتملا لناديين كبيرين هما مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
ووفق تقرير مجلة “كيكر” الألمانية المتخصصة في كرة القدم، اليوم، فقد تلقي نجم البافاري عروضا من كلا الفريقينن في حين يرغب ليفانوفسكي تمديد عقده مع بايرن موينيخ حتى 2022، لكنه يعاني لإتمام الصفقة”، مضيفة أن عرض النادي البافاري “قد لا يكون مناسبا للبولندي الذي يملك حاليا عروضا من مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان”.
وفي نهاية موسم 2017-2018، لم يخف ليفاندوفسكي طموحه بتغيير النادي البافاري، لكنه كان يحلم وقتها بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بيد أن الصفقة لم تتم وبقي موسما آخر في بايرن ميونيخ، وبات في طريقه لإنهائه مجددا في صدارة لائحة هدافي البوندسليغا (22 هدفا قبل مرحلة من نهاية الموسم)، بعد أن أنهى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في صدارة الهدافين (8 أهداف).
وتبقى الأمنية الوحيدة لليفاندوفسكي البالغ من العمر 30 عاما، هي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يحرزه مع بايرن منذ وصوله إلى النادي عام 2014 قادما من بوروسيا دورتموند.
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