شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض المحيط بوجهة جريزمان المقبلة يتصدر اهتمامات الصحف الفرنسية رياضيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتصدر اهتمامات الصحف الفرنسية رياضيا الغموض المحيط بوجهة جريزمان المقبلة.

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وتناولت الصحف الفرنسية، الصادرة اليوم الخميس، الغموض الذي يحيط بالوجهة القادمة للاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، خاصة بعدما أعلن رحيله عن فريق «أتلتيكو مدريد»، الإسباني، في نهاية الموسم الحالي.

وكتبت مجلة «فرانس فوتبول»، عبر موقعها الإلكتروني، عن «أهم 10 تواريخ لجريزمان في مسيرته مع أتلتيكو».

أما صحيفة «لو باريزيان» فسلطت الضوء على «الحلقة المفقودة سابقا في انتقال جريزمان إلى باريس سان جيرمان».