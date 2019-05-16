شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي و إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي وإنبي، اليوم الخميس، المؤجلة من الجولة 30 للدوري الممتاز، ويعاونه تحسين أبوالسادات وعمر فتحي، ومصطفى عثمان حكما رابعا، وكل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكما خامسا. ويدخل الأهلي لقاء الليلة متربعا على قمة الدوري برصيد 70 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

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