شكرا لقرائتكم الأهلى راحة 24 ساعة قبل التحضير لديربى الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا، الجمعة.
ويلتقى الأهلى مع إنبى فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدورى الممتاز.
ويبدأ الأهلى استعداداته بعد غدٍ، السبت، لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها مساء الأربعاء القادم، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.
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