شكرا لقرائتكم حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين السبت بحضور جميع الأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت الجمعية المصرية للاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، إقامة حفل افطارها السنوى مساء السبت القادم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جميع الأندية المصرية من أجل بحث العديد من مشاكلهم التى تواجههم والعمل على حلها.

وقال مجدى عبد الغنى، إن مجلس إدارة الجمعية حريص على إقامة حفل الافطار كل عام والالتقاء بكل الأندية الرياضية من أجل الاستماع إلى مشاكلهم وأرائهم حول العديد من القضايا الرياضية والعمل على حلها هذا إلى جانب الالتقاء بكل الأسرة الرياضية ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى بقيادة هانى أبوريدة وأعضاء المجلس وأسرة النقد الرياضى والعديد من الشخصيات الرياضية العامة