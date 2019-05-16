اتجاه لإسناد مباراة بيراميدز والنجوم لطاقم حكام مصرى...

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جدة - عمرو شويل يناقش اتحاد الكرة، تعيين طاقم حكام مصرى لمباراة بيراميدز المقبلة فى الأسبوع الـ33 بالدورى أمام النجوم والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الأقرب هو تعيين طاقم مصرى للمباراة، خاصة أنها أصبحت "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن بيراميدز المركز الثالث بينما هبط النجوم للقسم الثانى.
يذكر أن بيراميدز كان قد اعلن استقدام حكام أجانب لججميع مبارياته فى الدورى الممتاز آخرها مباراة دجلة التى انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 وادارها طاقم تحكيم مكسيكي
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