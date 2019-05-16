شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحسم مصير عواد في جلسة "عثمان"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسئولو الإسماعيلى مصير محمد عواد حارس مرمى الفريق الذى انتهت إعارته لصفوف الوحدة السعودى.

وأخطر عواد الجهاز الفنى بالانتظام فى مران الدراويش يوم الثلاثاء المقبل، ومن المنتظر أن يعقد رئيس النادى جلسة مع الحارس لحسم مصيره لاسيما بعد أن أعلن الجهاز الفنى حاجته لجهود محمد عواد فى الموسم المقبل.

عودة محمد عواد للوحدة السعودى أصبحت صعبة فى الوقت الراهن، ولكن الحارس يمتلك عروضا أخرى سوف يعرضها على رئيس ناديه فى الجلسة المزمع عقدها فى الايام القليلة المقبلة، وكان عواد قد انضم لصفوف فريق الوحدة مطلع الموسم الحالى من الإسماعيلى، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وأبدت إدارة النادى السعودى رغبة شفهية فى استمرار الحارس لكن دون مكاتبات رسمية.

عواد الذى يرتبط بعقد مع الفريق الأصفر ممتد حتى يونيو 2021 رفض اقتراح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الموسم الماضى بالتوقيع على عقد جديد يمتد لثلاثة مواسم، الأمر الذى أغضب مجلس الإدارة فى ظل العجز الشديد الذى يعانى منه مركز حراسة المرمى بالإسماعيلى بعد رحيل عصام الحضرى وقلة خبرة الثنائى محمد فوزى ومحمد مجدى، وحصول النادى على خدمات محمود رضا حارس مرمى وادى دجلة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم فقط.