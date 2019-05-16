شكرا لقرائتكم الأهلي: إصابة جونيور أجاى لا تستدعى أشعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أن إصابة النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الفريق، لا تستدعى إجراء أشعة.

شدد على أن اللاعب سيتواجد فى تدريبات الفريق بشكل طبيعى بعد غدٍ، السبت، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها الأربعاء القادم، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

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وكان أجاى قد غادر مران الفريق مساء أمس، الأربعاء، متأثرًا بإصابته بإجهاد خفيف فى العضلة الضامة.

يذكر أن الأهلى يستعد لمواجهة إنبى فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 70 نقطة قبل مواجهة إنبى، الليلة.