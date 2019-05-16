شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلى المتوقع ضد إنبى.. مفاضلة بين الحاوي والشحات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينوى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى تثبيت التشكيل الذى سيخوض به لقاء انبى فى الأسبوع الـ 30 المقرر له العاشرة مساء اليوم باستاد بتروسبورت بحيث يلعب بنفس التشكيل الذى خاض به آخر مبارياته ضد سموحة.
والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوى
خط الدفاع: أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، أيمن اشرف، على معلول
خط الوسط:عمرو السولية، حمدى فتحى، صالح جمعة، حسين الشحات "وليد سليمان"
خط الهجوم: رمضان صبحى، وليد أزارو
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