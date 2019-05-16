شكرا لقرائتكم رئيس سموحة يطلب إقامة المباريات المتبقة بالدوري فى توقيت واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناشد المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، المسئولين فى اتحاد الكرة بضرورة إقامة مباريات الأسابيع الأخيرة لمسابقة الدورى فى توقيت واحد، بحثاً عن المنافسة العادلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "إقامة مباريات جميع الفرق المتنافسة فى الدورى العام فى نفس التوقيت أحد أهم مبادئ المنافسة العادلة فى جميع دوريات العالم وبدون احترامها نخل بأهم شروط الدورى العام المصرى هذا الموسم".

Advertisements

الدورى المصرى يشهد تنافسا قويا هذا الموسم على البقاء وعلى القمة، إذ أن 10 أندية مازالت فى المنافسة حتى الآن على المقعد الأخير الهابط للدرجة الثانية.

وهبط بالفعل فريقا الداخلية والنجوم إلى دورى الدرجة الثانية رسميا، فيما يحتل بتروجت المركز الـ16، الذى يهبط صاحبه إلى المركز الثانى وقبل جولتين من نهاية المسابقة.

بطولة الدورى المصرى تتكون من 18 فريقا منذ 2015/2016 بعدما تم تقليص عدد الفرق تباعا من 22 فريقا إلى 18 فريقا.