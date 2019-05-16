شكرا لقرائتكم جروس يحذر مدافعى الزمالك من عرضيات نهضة بركان القاتلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مدافعى الفريق الأبيض من توخى الحذر من الكرات العرضية التى يُجيدها فريق نهضة بركان المغربى، خاصة فى ظل امتلاكهم مهاجمين يُجيدون التهديف بالرأس.
ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
كما شدد جروس على لاعبيه، التركيز فى عدم ارتكاب أخطاء أمام منطقة جزاء الأبيض، حتى لا تمنحهم فرصة تهديد مرمى عمر صلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر جروس يحذر مدافعى الزمالك من عرضيات نهضة بركان القاتلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.