شكرا لقرائتكم جروس يحذر مدافعى الزمالك من عرضيات نهضة بركان القاتلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مدافعى الفريق الأبيض من توخى الحذر من الكرات العرضية التى يُجيدها فريق نهضة بركان المغربى، خاصة فى ظل امتلاكهم مهاجمين يُجيدون التهديف بالرأس.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

كما شدد جروس على لاعبيه، التركيز فى عدم ارتكاب أخطاء أمام منطقة جزاء الأبيض، حتى لا تمنحهم فرصة تهديد مرمى عمر صلاح.