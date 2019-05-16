شكرا لقرائتكم أبو ريدة ورئيس الكاف بملابس الإحرام بعد أداء عمرة رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بصحبة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، وهما يرتديان ملابس الإحرام أثناء أداء عمرة شهر رمضان، كما يظهر فى الصورة أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة ومعاذ حجى منسق عام الكاف. ويعود اليوم هانى أبو ريدة وأحمد أحمد من السعودية بعد أداء مناسك العمرة.. وكان الثنائى قد سافرا مطلع الأسبوع الجاري لأداء مناسك العمرة. Advertisements من المقرر أن يعود أحمد أحمد للقاهرة وعقد اجتماعات مع مسئولى الكاف للترتيب لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

أبو ريدة ورئيس الكاف

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