شكرا لقرائتكم لاسارتى يطمئن على إصابة أحمد الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تابع مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى آخر تطورات برنامج تأهيل الثنائي؛ أحمد الشيخ وعلى لطفى، لاعبى الفريق، من خلال الجلسة التى عقدها مع طبيب الفريق.

ويعانى الشيخ من الإصابة بآلام فى الضهر، فى حين يعانى لطفى من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة.

وكان الثنائى قد تغيب عن أداء تدريبات الكرة الجماعية خلال آخر 48 ساعة بسبب الإصابة، حيث اكتفى بأداء تدريبات علاجية وتأهيلية فى الجيم وخرج الثنائى من قائمة مباراة الأهلى لمباراة إنبى، المقرر لها العاشرة من مساء اليوم، الخميس ببتروسبورت فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدورى الممتاز.