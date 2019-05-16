شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى التايكوندو يصعدان للدور الثانى ببطولة العالم فى مانشستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الثنائى عبد الرحمن وائل ومعاذ نبيل، لاعبا منتخب التايكوندو، إلى الدور الثانى من منافسات بطولة العالم التى تقام بمانشستر وتستمر حتى 19 مايو الجارى.

وتأهل عبد الرحمن وائل لدور الـ 32 بعد التغلب على اللاعب الرواندى بنتيجة 23/3، بمنافسات وزن 68 كجم ، بينما تأهل معاذ نبيل بالفوز على لاعب هونج كونج 16/1 بوزن 54 كجم.

كان محمد فرج حصل على المركز الخامس فى منافسات البطولة أمس.

يذكر أن الثنائى محمد أيمن وأحمد وائل غادر فر اليوم للحاق ببعثة المنتخب بعد انتهاء أزمة التأشيرة الخاصة بهما.