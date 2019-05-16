شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج أجاى لأشعة بعد إصابة الضامة؟.. الأهلي يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن إصابة النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الفريق، لا تستدعى إجراء أشعة، مؤكدًا أن اللاعب سيتواجد فى تدريبات الفريق بشكل طبيعى بعد غدٍ، السبت، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وكان أجاى قد غادر مران الفريق مساء أمس، الأربعاء، متأثرًا بإصابته بإجهاد خفيف فى العضلة الضامة.

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يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبى فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ملعب بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 70 نقطة قبل مواجهة إنبى الليلة.