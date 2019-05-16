قصة صور.. نجوم الرياضة فى ليالى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا طقوسه فى شهر رمضان، سواء الدينية أو الروحانية أو الاجتماعية، فنجد دائما الشهر الكريم يحب لمة الأصدقاء والعائلات. نجوم الكرة يحرصون دائماً على التجمع مع الأصدقاء والزوجات، سواء على موائد الإفطار أو السحور، ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الرياضة فى رمضان بالصور التالية:

عمرو السولية لاعب الأهلى وزوجته هدير

أحمد عادل بصحبة صديقه ونجله دولا Advertisements

حسام عاشور وزوجته وأحمد فتحى وزوجته

رمضان وحبيبة معهم الفنانة إيمان العاصى

رمضان وحبيبة وأصدقائهم

سحور نجوم الأهلى

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