شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تعيين طاقم حكام مصرى لمباراة بيراميدز والنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد الكرة تعيين طاقم حكام مصرى لمباراة بيراميدز المقبلة فى الأسبوع الـ33 بالدورى أمام النجوم والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الأقرب هو تعيين طاقم مصرى للمباراة، خاصة أنها أصبحت "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن بيراميدز المركز الثالث بينما هبط النجوم للقسم الثانى.

يذكر أن بيراميدز كان قد أعلن استقدام حكام أجانب لججميع مبارياته فى الدورى الممتاز آخرها مباراة دجلة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 وأدارها طاقم تحكيم مكسيكى.