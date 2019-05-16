شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يخسر أمام على ماهر بصافرة محمد عادل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة إنبى فى العاشرة مساء اليوم فى اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين بمسابقة الدورى.
وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى محمد عادل حكما للساحة، ويعاونه كل من تحسين أبو السادات، وعمر فتحى، ومصطفى عثمان حكما رابعا، ومحمد سلامة ومحمد يوسف حكما خامسا
وتٌعد المباراة الوحيدة التى خسرها الأهلى مع محمد عادل كانت أمام الأسيوطى، وقت كان على ماهر مديرا فنيا للفريق، حيث التقى الفريقان فى ربع نهائى كأس مصر وخسر الأحمر بهدف دون رد.الأهلى وسموحة
وقبل مواجهة اليوم، أدار محمد عادل 7 مباريات للفريق الأحمر، حقق الأهلى الفوز فى 6 لقاءات، آخرها أمام سموحة بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى.
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