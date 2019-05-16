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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أبو ريدة ورئيس الكاف بملابس الإحرام فى "عمرة رمضان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورة لهانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بصحبة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، وهما يرتديان ملابس الإحرام أثناء أداء عمرة شهر رمضان، كما يظهر فى الصورة أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة ومعاذ حجى منسق عام الكاف.
ويعود هانى أبو ريدة وأحمد أحمد اليوم من السعودية بعد أداء مناسك العمرة، وكان الثنائى قد سافرا مطلع الأسبوع الجارى لأداء مناسك العمرة.
ومن المقرر أن يعود أحمد أحمد للقاهرة وعقد اجتماعات مع مسئولى الكاف للترتيب لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.
هانى أبوريدة مع أحمد أحمد
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