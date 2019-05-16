شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام يحكى ذكرياته مع فانوس رمضان.. ويؤكد: "الفول وجبتى المفضلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، خاصة أنها تتعلق بمواقف مرت على نجوم الكرة أو مباريات شهدت أحداثاً مثيرة أو قرارات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث السعيدة أو الحزينة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر .

قال ماهر همام، نجم الأهلي السابق، إن أهم شىء فى شهر رمضان الروحانيات التى يهتم به مثل قراءة القرآن والأذكار وصلاة التراويح.

وأضاف همام، أن رمضان فى الماضى كان أكثر بهجة، مشيرًا إلى أنه كان يشارك فى الدورات الرمضانية، وكانت أشهر دورة رمضانية باسم الكابتن محمد الجندى، والتى كان يشارك بها العديد من نجوم الكرة المصرية.

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وعن وجبته المفضلة فى شهر رمضان قال ماهر همام، " الفول هو الطبق المفضل فى شهر الصيام على مائدة السحور".

عن ذكرياته مع الفانوس، أكد همام أن الفانوس كان بالشمع ولكنه حالياً يحرص على شراء الفوانيس كعادة رمضانية جميلة.