شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أبو ريدة ورئيس الكاف من السعودية بعد أداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بصحبة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من السعودية بعد أداء مناسك العمرة. كان الثنائى أبو ريدة و أحمد أحمد قد سافرا مطلع الأسبوع الجاري لأداء مناسك العمرة. Advertisements من المقرر أن يعود أحمد أحمد للقاهرة وعقد اجتماعات مع مسئولو الكاف للترتيب لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

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