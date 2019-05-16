التشكيل المتوقع.. لاسارتي يدفع بكتيبة سموحة أمام إنبي

مصراوي

في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس يلتقي الأهلي مع نظيره إنبي في مباراة مؤجلة من الاسبوع الثلاثين من بطولة الدوري المصري.

الأهلي يدخل المباراة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز التاسه برصيد 36 نقطة.

وشهدت قائمة الأهلي التي أعلنها المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي استبعاد كل ممن ناصر ماهر وصلاح محسن محسن لأسباب فنية.

وبحسب مراسل مصراوي فإن تشكيل الأهلي المتوقع سيشهد تواجد حسين الشحات أساسيًا في المباراة بجوار كل من رمضان صبحي وصالح جمعة، فيما يقود وليد أزارو خط...