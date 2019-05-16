انت الان تتابع سموحة يطالب بإقامة مباريات الدوري في توقيت واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
محمد فرج عامر
طالب محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بإقامة جميع مباريات الدوري الممتاز في نفس التوقيت، إذ يشهد هذا الموسم 2018- 2.19، منافسة شرسة على الهبوط، وتتنافس 10 فرق على تجنب الهبوط لدوري المظاليم، فبعد أن هبط رسميا الثنائي، النجوم (صاحب المركز الثامن عشر) والداخلية (صاحب المركز السابع عشر)، يتبقى مقعد وحيد تتنافس عليه 10 فرق للهروب منه، ويأتي بتروجت في المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الثنائي حرس الحدود وسموحة الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب، برصيد 35 نقطة.
وكتب رئيس نادي سموحة، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إقامة مباريات جميع الفرق المتنافسة في الدوري العام في نفس التوقيت أحد أهم مبادئ المنافسة العادلة في جميع دوريات العالم، وبدون احترامها نخلّ بأهم شروط الدوري العام المصري هذا الموسم". إقامة مباريات جميع الفرق المتنافسة
وكتب رئيس نادي سموحة، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إقامة مباريات جميع الفرق المتنافسة في الدوري العام في نفس التوقيت أحد أهم مبادئ المنافسة العادلة في جميع دوريات العالم، وبدون احترامها نخلّ بأهم شروط الدوري العام المصري هذا الموسم".— Farag Amer (@FaragAmer_)
اقامة مباريات جميع الفرق المتنافسة في الدوري العام في نفس التوقيت احد اهم مبادئ المنافسة العادلة في جميع دوريات العالم وبدون احترامها نخل باهم شروط الدوري العام المصري هذا الموسم— Farag Amer (@FaragAmer_) May 16, 2019
يشار إلى أن هناك منافسة شرسة أيضًا بين الأهلي والزمالك على تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، فالمارد الأحمر يحتل الصدارة برصيد 70 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 66 نقطة (ولعب مباريات أقل).
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