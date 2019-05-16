انت الان تتابع الأهلي وإنبي.. الابتعاد بالصدارة أو النجاة من الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

الأهلي وإنبي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، نظيره فريق إنبي، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر لقاء الليلة متصدرًا جدول ترتيب الدوري، حيث فاز في 22 مباراة وخسر في 4 وتعادل في مثلها، وسجل 49 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة، وتعادل في 12، وسجل 36 هدفًا ودخل مرماه 38 هدفًا.

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الأهلي يدخل تلك المباراة ويطمح في مواصلة انتصاراته والفوز بالمباريات المتبقية في الدوري، للابتعاد بصدارة جدول المسابقة، وتخطي خطوة جديدة تقربه من تحقيق لقب المسابقة المحلية للمرة الثالثة على التوالي والـ41 في تاريخه. على الجانب الآخر يدخل أبناء علي ماهر، طامحين في تحقيق أي نتيجة إيجابية تبعده عن صراع