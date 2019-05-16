انت الان تتابع سيد عبدالحفيظ يكشف تفاصيل إصابة أجايي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ ص

اجاي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، شعر بإجهاد خفيف في العضلة الضامة خلال مران الفريق مساء أمس، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة إنبي مساء الخميس، والمؤجلة من الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري. وأضاف عبدالحفيظ أن حالة اللاعب مطمئنة، وأن الجهاز الفني فضل إراحته واستبعاده من مباراة إنبي المرتقبة مساء اليوم، الخميس، حيث غادر اللاعب التدريبات رفقة طبيب الفريق بسبب آلام العضلة الضامة.

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يذكر أن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي،