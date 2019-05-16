أديداس تكشف عن قميص مانشستر يونايتد للموسم الجديد

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تحرير:كريم مليم ١٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
قميص مانشستر يونايتد الجديد
كشفت شركة أديداس الألمانية عن قميص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2019- 2020، والذي شهد وجود شعار اليونايتد باللونين الذهبي والأسود، وذلك احتفالا بالموسم التاريخي 1999، الذي توج خلاله الشياطين الحمر بالثلاثية (الدوري الإنجليزي الممتاز- كأس الاتحاد الإنجليزي- دوري أبطال أوروبا)، وسيمر بذلك 20 عامًا على العودة التاريخية أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفي المباراة الثنائي تيدي شيرينجهام وأولي جونار سولسكاير.
واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما جعل الشياطين الحمر يخوضون غمار الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ما يعني أن موسمهم قد يبدأ في 25 يوليو. شعار مانشستر يونايتد سيكون بالأسود الغامق مع خياطة ذهبية، كما سيكون قميص حارس المرمى بنفس تصميم قميص الحارس الأسطوري للشياطين
واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما جعل الشياطين الحمر يخوضون غمار الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ما يعني أن موسمهم قد يبدأ في 25 يوليو.
شعار مانشستر يونايتد سيكون بالأسود الغامق مع خياطة ذهبية، كما سيكون قميص حارس المرمى بنفس تصميم قميص الحارس الأسطوري للشياطين الحمر، بيتر شميكل، الذي كان يرتديه قبل 20 عامًا.— adidas Football (@adidasfootball)
— B/R Football (@brfootball)
Introducing the new @ManUtd 2019/20 Home kit, exclusively available now: https://t.co/IFh0F9FfkM#DareToCreate pic.twitter.com/UaNKTTax5V— adidas Football (@adidasfootball) May 16, 2019
Manchester United have dropped their home kit for 2019/20, with special detailing to mark 20 years since their famous treble win 🔴 pic.twitter.com/QHCtMWPD59— B/R Football (@brfootball) May 16, 2019
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