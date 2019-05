أديداس تكشف عن قميص مانشستر يونايتد للموسم الجديد

واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما جعل الشياطين الحمر يخوضون غمار الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ما يعني أن موسمهم قد يبدأ في 25 يوليو.

شعار مانشستر يونايتد سيكون بالأسود الغامق مع خياطة ذهبية، كما سيكون قميص حارس المرمى بنفس تصميم قميص الحارس الأسطوري للشياطين الحمر، بيتر شميكل، الذي كان يرتديه قبل 20 عامًا.

