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التعليق الأول من نجم الزمالك بعد أزمة كمين زايد

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١٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

الزمالك

الزمالك

وجه الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، رسالة طمأنة إلى جماهير الفريق، عقب واقعة احتجازه من قبل الشرطة، مساء أمس الأربعاء، بعد أن تم توقيفه في أحد الأكمنة الأمنية بمدينة الشيخ زايد قبل أذان المغرب، بسبب قيادته سيارة ملاكي دون لوحات معدنية وكذلك عدم وجود أوراق الملكية الخاصة بها، حيث إن اللاعب قد قام بشرائها مؤخرًا، وتم اقتياده للقسم وتحرير محضر بالواقعة، وقد سارع اللاعب بالاتصال بالجهاز الإداري للفريق لإخطار المسؤولين بالنادي بهذه المشكلة والتحرك لإنقاذه من هذا الموقف الصعب.

وأكد حمدي النقاز في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه في منزله مع زوجته، وأن جميع الأمور جيدة، كما تضامن في حديثه مع زوجته، التي طالبت البعض بتحري الدقة وعدم الكذب. وقال النقاز: "أردت أن أوصل رسالة إلى جماهير الزمالك، وأقول الحمد لله أنا بخير، وعلى عكس ما تم تداوله لم يُقبض

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وأكد حمدي النقاز في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه في منزله مع زوجته، وأن جميع الأمور جيدة، كما تضامن في حديثه مع زوجته، التي طالبت البعض بتحري الدقة وعدم الكذب.

وقال النقاز: "أردت أن أوصل رسالة إلى جماهير الزمالك، وأقول الحمد لله أنا بخير، وعلى عكس ما تم تداوله لم يُقبض عليّ، أنا الآن في بيتي مع زوجتي، أنا بخير فلمَ الكذب والتشهير بالناس؟".

— Hamdi Naguez (@HamdiNaguez)


ويستعد الزمالك لمواجهة صعبة مع فريق نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية، المقرر إقامتها يوم 19 مايو الجاري على ملعب الفريق المغربي، على أن يقام لقاء الإياب يوم 26 مايو على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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