رسميا| أسعار وتذاكر ومواعيد الدور الأول لأمم إفريقيا

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تقام في مصر منافسات البطولة لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا، مقسمة على 6 مجموعات، وتستضيفها 6 ملاعب، هي: القاهرة، والاسكندرية، والإسماعيلية، والسلام، والدفاع الجوي، والسويس

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، عن مواعيد جميع مباريات الدور الأول للنهائيات، وأيضًا أسعار التذاكر الخاصة بنفس الدور. وتستضيف مصر النسخة 32 من البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا، مقسمة على 6 مجموعات وتستضيفها 6 ملاعب وهي: ستاد القاهرة، والاسكندرية، والدفاع الجوي، والسويس، والإسماعيلية، والسلام، في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين. وجاءت أسعار التذاكر والمواعيد وفقًا لما أعلنته اللجنة على النحو التالي:

المجموعة الأولى - استاد القاهرة 21 يونيو 2019 مصر vs زيمبابوي المقصورة: 2500 جنيه - درجة أولى يمين 800 جنيه- درجة أولى 600 جنيه - درجة أولى علوي 500 جنيه - درجة ثانية 400 جنيه - درجة ثالثة 150 جنيها. 22 يونيو 2019 الكونغو الديمقراطية vs أوغندا المقصورة 500 جنيه - درجة أولى يمين 300 جنيه - درجة أولى

المجموعة الأولى - استاد القاهرة 21 يونيو 2019 مصر vs زيمبابوي المقصورة: 2500 جنيه - درجة أولى يمين 800 جنيه- درجة أولى 600 جنيه - درجة أولى علوي 500 جنيه - درجة ثانية 400 جنيه - درجة ثالثة 150 جنيها. 22 يونيو 2019 الكونغو الديمقراطية vs أوغندا المقصورة 500 جنيه - درجة أولى يمين 300 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة أولى علوي 200 جنيه - درجة ثانية 100 جنيه - درجة ثالثة 50 جنيه. 26 يونيو 2019 - مباراتين



أوغندا vs زيمبابوي مصر vs الكونغو الديمقراطية المقصورة 2500 جنيه - درجة أولى يمين 800 جنيه - درجة أولى 600 جنيه - درجة أولى علوي 500 جنيه - درجة ثانية 400 جنيه - درجة ثالثة 150 جنيها. 30 يونيو 2019



أوغندا vs مصر المقصورة 2500 جنيه - درجة أولى يمين 800 جنيه - درجة أولى 600 جنيه - درجة أولى علوي 500 جنيه - درجة ثانية 400 جنيه - درجة ثالثة 150 جنيها. المجموعة الثانية - استاد الاسكندرية المجموعة الثانية - استاد الاسكندرية 22 يونيو 2019



نيجيريا vs بوروندي غينيا vs مدغشقر المقصورة 1500 جنيه - درجة أولى 500 جنيه - درجة ثانية 300 جنيه - درجة ثالثة 100 جنيه - المدرج الطائر: 50 جنيها. 26 يونيو 2019 نيجيريا vs غينيا المقصورة: 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة ثانية 100 جنيه - درجة ثالثة 50 جنيه - المدرج الطائر 30 جنيها. 27 يونيو 2019



مدغشقر vs بوروندي المقصورة 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة ثانية 100 جنيه - درجة ثالثة 50 جنيها - المدرج الطائر 30 جنيها. 30 يونيو 2019 مدغشقر vs نيجيريا المقصورة: 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة ثانية 100 جنيه - درجة ثالثة 50 جنيها - المدرج الطائر 30 جنيها. المجموعة الثالثة - استاد الدفاع الجوي المجموعة الثالثة - استاد الدفاع الجوي 23 يونيو 2019



السنغال vs تنزانيا الجزائر vs كينيا المقصورة 1500 جنيه - درجة أولى 500 جنيه - درجة ثانية 300 جنيه - درجة ثالثة 100 جنيه. 27 يونيو 2019



السنغال vs الجزائر كينيا vs تنزانيا المقصورة 1500 جنيه - درجة أولى 500 جنيه - درجة ثانية 300 جنيه - درجة ثالثة 100 جنيه. 30 يونيو 2019



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غينيا vs بوروندي - من المجموعة الثانية المقصورة 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة ثانية 100 جنيه - الدرجة الثالثة 50 جنيها. 1 يوليو 2019



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