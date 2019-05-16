رسميا| أسعار وتذاكر ومواعيد الدور الأول لأمم إفريقيا

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تقام في مصر منافسات البطولة لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا، مقسمة على 6 مجموعات، وتستضيفها 6 ملاعب، هي: القاهرة، والاسكندرية، والإسماعيلية، والسلام، والدفاع الجوي، والسويس
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، عن مواعيد جميع مباريات الدور الأول للنهائيات، وأيضًا أسعار التذاكر الخاصة بنفس الدور. وتستضيف مصر النسخة 32 من البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا، مقسمة على 6 مجموعات وتستضيفها 6 ملاعب وهي: ستاد القاهرة، والاسكندرية، والدفاع الجوي، والسويس، والإسماعيلية، والسلام، في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين. وجاءت أسعار التذاكر والمواعيد وفقًا لما أعلنته اللجنة على النحو التالي:
المجموعة الأولى - استاد القاهرة 21 يونيو 2019 مصر vs زيمبابوي المقصورة: 2500 جنيه - درجة أولى يمين 800 جنيه- درجة أولى 600 جنيه - درجة أولى علوي 500 جنيه - درجة ثانية 400 جنيه - درجة ثالثة 150 جنيها. 22 يونيو 2019 الكونغو الديمقراطية vs أوغندا المقصورة 500 جنيه - درجة أولى يمين 300 جنيه - درجة أولى
21 يونيو 2019
مصر vs زيمبابوي
المقصورة: 2500 جنيه - درجة أولى يمين 800 جنيه- درجة أولى 600 جنيه - درجة أولى علوي 500 جنيه - درجة ثانية 400 جنيه - درجة ثالثة 150 جنيها.
22 يونيو 2019
الكونغو الديمقراطية vs أوغندا
المقصورة 500 جنيه - درجة أولى يمين 300 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة أولى علوي 200 جنيه - درجة ثانية 100 جنيه - درجة ثالثة 50 جنيه.
26 يونيو 2019 - مباراتين
أوغندا vs زيمبابوي
مصر vs الكونغو الديمقراطية
المقصورة 2500 جنيه - درجة أولى يمين 800 جنيه - درجة أولى 600 جنيه - درجة أولى علوي 500 جنيه - درجة ثانية 400 جنيه - درجة ثالثة 150 جنيها.
30 يونيو 2019
أوغندا vs مصر
المقصورة 2500 جنيه - درجة أولى يمين 800 جنيه - درجة أولى 600 جنيه - درجة أولى علوي 500 جنيه - درجة ثانية 400 جنيه - درجة ثالثة 150 جنيها.المجموعة الثانية - استاد الاسكندرية
22 يونيو 2019
نيجيريا vs بوروندي
غينيا vs مدغشقر
المقصورة 1500 جنيه - درجة أولى 500 جنيه - درجة ثانية 300 جنيه - درجة ثالثة 100 جنيه - المدرج الطائر: 50 جنيها.
26 يونيو 2019
نيجيريا vs غينيا
المقصورة: 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة ثانية 100 جنيه - درجة ثالثة 50 جنيه - المدرج الطائر 30 جنيها.
27 يونيو 2019
مدغشقر vs بوروندي
المقصورة 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة ثانية 100 جنيه - درجة ثالثة 50 جنيها - المدرج الطائر 30 جنيها.
30 يونيو 2019
مدغشقر vs نيجيريا
المقصورة: 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة ثانية 100 جنيه - درجة ثالثة 50 جنيها - المدرج الطائر 30 جنيها.المجموعة الثالثة - استاد الدفاع الجوي
23 يونيو 2019
السنغال vs تنزانيا
الجزائر vs كينيا
المقصورة 1500 جنيه - درجة أولى 500 جنيه - درجة ثانية 300 جنيه - درجة ثالثة 100 جنيه.
27 يونيو 2019
السنغال vs الجزائر
كينيا vs تنزانيا
المقصورة 1500 جنيه - درجة أولى 500 جنيه - درجة ثانية 300 جنيه - درجة ثالثة 100 جنيه.
30 يونيو 2019
الكونغو الديمقراطية vs زيمبابوي (المجموعة الأولى)
المقصورة 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها درجة ثانية 100 جنيه - درجة ثالثة 50 جنيها.
1 يوليو 2019
كينيا vs السنغال
ناميبيا vs كوت ديفوار
المقصورة 1500 جنيه - درجة أولى 500 جنيه درجة ثانية: 300 جنيه - درجة ثالثة 100 جنيه.المجموعة الرابعة - استاد السلام
23 يونيو 2019
المغرب vs ناميبيا
المقصورة: 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة ثانية 100 جنيه - الدرجة الثالثة 50 جنيها.
24 يونيو 2019
كوت ديفوار vs جنوب إفريقيا
المقصورة 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة ثانية 100 جنيه - الدرجة الثالثة 50 جنيها.
28 يونيو 2019
المغرب vs كوت ديفوار
جنوب إفريقيا vs ناميبيا
المقصورة 1500 جنيه - الدرجة الأولى 500 جنيه - الدرجة الثانية: 300 جنيه - الدرجة الثالثة 100 جنيه.
30 يونيو 2019
غينيا vs بوروندي - من المجموعة الثانية
المقصورة 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة ثانية 100 جنيه - الدرجة الثالثة 50 جنيها.
1 يوليو 2019
جنوب إفريقيا vs المغرب
تنزانيا vs الجزائر
المقصورة 1500 جنيه - الدرجة الأولى 500 جنيه - الدرجة الثانية: 300 جنيه - الدرجة الثالثة 100 جنيه.المجموعة الخامسة - استاد السويس الجديد
24 يونيو 2019
تونس vs أنجولا
مالي vs موريتانيا
المقصورة 1500 جنيه - الدرجة الأولى 500 جنيه - الدرجة الثانية: 300 جنيه - الدرجة الثالثة 100 جنيه.
28 يونيو 2019
تونس vs مالي
المقصورة 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة ثانية 100 جنيه - الدرجة الثالثة 50 جنيها.
29 يونيو 2019
موريتانيا vs أنجولا
المقصورة 500 جنيه - درجة أولى 250 جنيها - درجة ثانية 100 جنيه - الدرجة الثالثة 50 جنيها.
2 يوليو 2019
موريتانيا vs تونس
غينيا بيساو vs غانا - المجموعة الخامسة
المقصورة 1500 جنيه - الدرجة الأولى 500 جنيه - الدرجة الثانية: 300 جنيه - الدرجة الثالثة 100 جنيه.المجموعة السادسة - استاد الإسماعيلية
25 يونيو 2019
الكاميرون vs غينيا بيساو
غانا vs بنين
المقصورة 1500 جنيه - الدرجة الأولى 500 جنيه - الدرجة الثانية: 300 جنيه - الدرجة الثالثة 100 جنيه.
29 يونيو 2019
الكاميرون vs غانا
بنين vs غينيا بيساو
المقصورة 1500 جنيه - الدرجة الأولى 500 جنيه - الدرجة الثانية: 300 جنيه - الدرجة الثالثة 100 جنيه.
2 يوليو 2019
بنينvs الكاميرون
أنجولا × مالي - المجموعة الخامسة
المقصورة 1500 جنيه - الدرجة الأولى 500 جنيه - الدرجة الثانية: 300 جنيه - الدرجة الثالثة 100 جنيه.
ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب، حيث سيخوض وديتين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وذلك بسبب بطولة الدوري الممتاز، ووصول الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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