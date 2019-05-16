الان تتابع 10 ألقاب لـ«البوندسليجا» ظلت حائرة حتى الجولة الأخيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:

بعد فوزه بستة ألقاب متتالية للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بسهولة، أخيرا وجد بايرن ميونخ منافسا على اللقب في بوروسيا دورتموند، وذلك حتى الجولة الأخيرة من الدوري.

ويتصدر بايرن ميونخ قمة الترتيب بفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند وبفارق 17 هدفا، وذلك قبل مباريات الجولة الأخيرة التي تقام بعد غد السبت حيث يلتقي بايرن ميونخ مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت، فيما يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ إنها المرة الأولى في آخر عشر سنوات التي تشهد حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة، وفي التقرير التالي نقدم أهم عشرة ألقاب تم حسمها في الجولة الأخيرة:

1971 : كان بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ متساويين في النقاط قبل مباريات الجولة الأخيرة، وكان التفوق لبايرن ميونخ بفارق هدف.

ولكن بايرن خسر صفر / 2 في دويسبورج ، بينما فاز مونشنجلادباخ 4 / 1 في فرانكفورت ليتوج بأول ألقابه في الدوري.

1972 : كان بايرن ميونخ يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة أمام شالكه وذلك قبل لقاء الجولة الاخيرة الذي كان يجمعهما ببعضهما. ولكن لم يكن هناك أي شك في النتيجة حيث فاز بايرن ميونخ 5 / 1 ليتوج بثاني ألقابه في الدوري.

1978 : دخل فريقا كولون ومونشنجلادباخ الجولة الأخيرة متساويين في النقاط، وكان كولون متفوقا بفارق عشرة أهداف. واستطاع مونشنجلادباخ أن يهزم دورتموند 12 / صفر في أكبر هزيمة في تاريخ الدوري، ولكن هذا لم يكن كافيا حيث فاز كولون 5 / صفر في سان باولي هامبورج ليحصد اللقب بفارق ثلاثة أهداف.

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1984 : أنهى شتوتجارت، وبوروسيا مونشنجلادباخ ، وهامبورج الموسم متساويين في النقاط. ولكن كان هناك القليل من الدراما حيث كانت الحسابات تشير إلى أن شتوتجارت بإمكانه تحمل الخسارة صفر / 1 أمام هامبورج في الجولة الأخيرة ليتوج في النهاية باللقب بفارق الأهداف.

1986 : فشل فيردر بريمن في حسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة من الموسم عندما سدد مايكل كوتزوب ركلة جزءا اصطدمت في القائم في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي تعادل فيها الفريق مع بايرن ميونخ سلبيا. ثم بعد ذلك خسر بريمن مباراته الأخيرة أمام شتوتجارت 1 / 2 ليتمكن بايرن ميونخ من تخطيه في جدول الترتيب بفارق الأهداف بعد فوزه على مونشنجلادباخ 6 /

صفر.

1992 : دخل آينتراخت فرانكفورت الجولة الاخيرة متفوقا بنقطتين امام شتوتجارت ودورتموند، ليخسر 1 / 2 امام هانزا روستوك ويتراجع للمركز الثالث وفاز دورتموند على دويسبورج 1 / صفر، ولكن جويدو بوشوالد سجل هدفا في الدقيقة 86 لفريق شتوتجارت ليمنح فريقه الفوز على ليفركوزن 2 / 1 ويتوج بلقب الدوري بفارق الأهداف.

1995 :كان بريمن متقدما بفارق نقطة أمام دورتموند ولكنه خسر مباراته في الجولة الأخيرة /1 3 في ميونخ، بينما فاز دورتموند على هامبورج 2 / صفر ليتوج باللقب للمرة الأولى.

2000 : يتفوق باير ليفركوزن على بايرن ميونخ بفارق ثلاث نقاط بعد مرور 33 جولة على المسابقة، ولكنه خسر صفر / 2 في أونترهاخينج، حيث سجل مايكل بالاك هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الوقت نفسه فاز بايرن على بريمن 3 / 1 ليتوج باللقب بفارق الأهداف، وهي آخر مرة يأتي فيها فريق من الخلف ليتوج باللقب.

2001 : كانت أكبر دراما حدثت في تاريخ الدوري. عندما كان خسر شالكه صدارة جدول الترتيب في الجولة قبل الأخيرة بفارق ثلاث نقاط لمصلحة فريق بايرن ميونخ، وذلك عندما خسر أمام شتوتجارت وسجل ميونخ في الدقيقة الاخيرة من المباراة هدف الفوز على كايزرسلاوترن. وفي الجولة الأخيرة قلب شالكه تأخره وفاز على أونترهاخينج 5 / 3 .

في المقابل كان بايرن، الذي كان متاخرا بفارق الاهداف، متأخرا في النتيجة امام هامبورج حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة ولكن باتريك اندرسون سجل هدف التعادل لبايرن ميونخ في الوقت بدل الضائع. في البداية اعتقدت جماهير شالكه ان مباراة بايرن انتهت بخسارته صفر / 1 وبدأوا الاحتفال، ليشاهدوا بعد ذلك في صدمة كبيرة هدف أندرسون ليتوج بايرن باللقب متفوقا بفارق نقطة.

2009 : كان آخر سباق على اللقب تم حسمه في الجولة الأخيرة كان فولفسبورج يتصدر الترتيب متفوقا على بايرن ميونخ بفارق نقطتين وفاز باللقب بفوزه الكبير على بريمن 5 / 1، وهي نفس النتيجة التي فاز بها على بايرن ميونخ قبلها بعدة أسابيع. ولم يشفع الفوز الأخير الذي حققه بايرن على شتوتجارت 2 / 1 في شيء.