الامارات | الصين تقترب من تنظيم كأس آسيا 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تقترب من تنظيم كأس آسيا 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتربت الصين من الفوز بتنظيم كأس آسيا لكرة القدم 2023، بعد انسحاب منافستها الوحيدة كوريا الجنوبية. وأبلغ الاتحاد الكوري نظيره الآسيوي بنيته الانسحاب في خطاب رسمي، ليمهد الطريق أمام استضافة الصين للبطولة للمرة الثانية، حسب وكالة رويترز. ونظمت الصين المسابقة في 2004، عندما خسرت 1-3 أمام اليابان في النهائي ببكين. Advertisements وقال الأمين العام للاتحاد الكوري، تشون هانغين، في بيان على موقع الاتحاد: "نحن بحاجة للاختيار بين كأس آسيا 2023، وكأس العالم للسيدات، قررنا التركيز على المونديال، بالنسبة لكأس العالم فالاتحاد الدولي "فيفا" يساند تنظيماً مشتركاً بين الكوريتين". وحدد الاتحاد الآسيوي 4 يونيو للإعلان عن البلد المستضيف لكأس آسيا 2023. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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