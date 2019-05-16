الامارات | بالصور: بوغبا في مكة.. "لا تنسوا الأشياء المهمة في الحياة"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: بوغبا في مكة.. "لا تنسوا الأشياء المهمة في الحياة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا صورة له أثناء زيارة إلى مكة خلال شهر رمضان المبارك.

وقام بوغبا البالغ من العمر 26 عاما بزيارة إلى السعودية بعد انتهاء موسم كرة القدمن كما أنها ليست الزيارة الأولى للفرنسي، حيث قام بالرحلة في نهاية الموسمين الأخيرين.

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وشارك مجموعة من الصور من زيارته على حسابه في موقع "انستغرام"، وكتب في التعليق: "لا تنسوا أبدا الأشياء المهمة في الحياة".

ويأمل بوغبا أن تكون هذه الرحلة بمثابة فترة راحة بعد نهاية مخيبة للآمال لهذا الموسم على ملعب أولد ترافورد، كما يواجه بوغبا مستقبلا غامضا في النادي حيث يختبر ريال مدريد وضعه.