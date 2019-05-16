ديربي كاونتي يتأهل لنهائي دورة الترقي للدوري الإنجليزي بفوزه على ليدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق ديربي كاونتي إلى المباراة النهائية لدورة الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه، مساء الأربعاء، على فريق ليدز يونايتد بنتيجة 4-2.

وكان فريق أستون فيلا، الذي يلعب له المصري أحمد المحمدي، قد تأهل للنهائي أيضا عقب فوزه على فريق ويست بروميتش ألبيون، أمس الثلاثاء، بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة ديربي كاونتي وأستون فيلا يوم 27 مايو الجاري، للدوري الإنجليزي الممتاز، برفقة فريقي نورويتش سيتي وشيفلد يونايتد.

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