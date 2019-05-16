شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا قطاع الأعمال والشباب يبحثان الاستثمار الرياضي بأندية الشركات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك خاصة في الاستثمار الرياضي بأندية الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وعقد الوزيران اجتماعا بحضور مسؤولين من الوزارتين، تم خلاله التباحث حول أفضل السبل لتحسين أداء تلك الأندية سواء على مستوى النشاط الرياضي وكرة القدم أو النشاط الاجتماعي لتقديم خدمات متميزة للأعضاء، على أن تكون البداية بنادي غزل المحلة الذي يعد أكبر تلك الأندية وأكثرها عراقة بهدف استعادة اسم وأمجاد النادي والمنافسة بقوة في البطولات والعودة للدوري الممتاز وإخراج لاعبين على أعلى المستويات.

وأكد الوزيران حرصهما على الحفاظ على تلك الأندية لما لها من تاريخ واسم مميز وكذلك ارتباطها ليس فقط بالشركات بل بالأماكن الواقعة فيها، والسعي لتطوير تلك الأندية واستغلال كافة المساحات لتعظيم العوائد المحققة.