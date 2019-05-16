شكرا لقرائتكم ذكريات رمضانية.. ماهر همام: الفول هو "تسليح" الصائمين على مائدة السحور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتوى شهر رمضان بعلى العديد من الذكريات الكروية لنجوم الكرة والتى لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر لاسيما أنها تتعلق بمواقف مرت بنجوم الكرة أو مباريات شهدت أحداثاً مثيرة أو قرارات كان حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

صندوق الذكريات الكروية لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث السعيدة أو الحزينة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر.

قال ماهر همام، نجم الأهلى السابق، إن أهم شىء فى شهر رمضان الروحانيات التى يهتم به مثل قراءة القرءان والأذكار وصلاة التراويح.

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أضاف همام، أن رمضان فى الماضى، كان أكثر بهجة، مشيرًا إلى أنه كان يشارك فى الدورات الرمضانية، وكانت أشهر دورة رمضانية باسم الكابتن محمد الجندى، والتى كان يشارك بها العديد من نجوم الكرة المصرية.

وعن وجبته المفضلة فى شهر رمضان يقول همام: " الفول هو الطبق المفضل فى شهر الصيام على مائدة السحور فهو بمثابة التسليح للصائمين".

عن ذكرياته مع الفانوس، أكد همام أن الفانوس كان بالشمع ولكنه حالياً يحرص على شراء الفوانيس كعادة رمضانية جميلة.