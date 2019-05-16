شكرا لقرائتكم محمد عواد يحدد موعد انتظامه فى تدريبات الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى المعار للوحدة السعودى، ناديه بموعد عودته للانتظام فى مران الدراويش.

أكد عواد أنه سيتواجد أحد يومى الاثنين أو الثلاثاء المقبلين على أقصى تقدير قبل ملاقاة الأهلى المقرر لها الاربعاء المقبل بالدورى.

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وكان عواد قد انضم لصفوف فريق الوحدة مطلع الموسم الحالى من الإسماعيلى، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قبل أن يختتم مشواره مع الفريق السعودى ويعود لناديه.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء الجمعة على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.