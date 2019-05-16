محمد عادل حكما لمواجهة الأهلى وإنبى...

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جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، مباراة الأهلى وإنبى فى العاشرة مساء اليوم الخميس، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين من مسابقة الدورى المصرى، إلى الحكم محمد عادل.
يدخل الأهلى اللقاء تحت شعار "لا وقت لإهدار النقاط"، فحامل لقب الدورى يتطلع للفوز فى جميع مبارياته من أجل المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة التى يواجهها الأهلى هذا الموسم على لقب بطولة الدورى من الزمالك ويأتى من بعيد بيراميدز.
يحتل الأهلي صدارة الدورى برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدورى، حيث فاز فى 22 وخسر فى 4 وتعادل فى مثلهم وسجل 49 هدفا واهتزت شباكه 18 مرة.
فيما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز فى 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل فى 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.
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