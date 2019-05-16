جروس يحذر دفاع الزمالك من عرضيات نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، مدافعى فريقه من الكرات العرضية التى يُجيدها فريق نهضة بركان المغربى، خاصة فى ظل امتلاكهم مهاجمين يُجيدون التهديف بالرأس. Advertisements ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى الأحد المقبل على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. كما شدد جروس على لاعبيه بضرورة التركيز فى عدم ارتكاب أخطاء أمام منطقة جزاء الأبيض، حتى لا تمنحهم فرصة تهديد مرمر عمر صلاح.

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