شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يخطر الإسماعيلى بالانتظام فى المران قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلى المعار للوحدة السعودى، ناديه بموعد عودته للانتظام فى مران الدراويش، مؤكداً أنه سيكون متواجدا أحد يومى الاثنين أو الثلاثاء المقبلين على أقصى تقدير قبل مواجهة الأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل بالدورى.

وانضم عواد إلى صفوف الوحدة السعودى مطلع الموسم الحالى من الإسماعيلى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قبل أن يختتم مشواره مع الفريق السعودى ويعود لناديه.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء الجمعة على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة بعدما لعب 30 مباراة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.