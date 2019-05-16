شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح : نجحت فى 6 مغامرات بالمظاليم.. والزمالك الأقرب للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط أسمه بالمغامرات سواء مع بعض من رؤساء الأندية أو من اللاعبين، إلا إنه يبقي أحد المديرين الفنيين أصحاب القلب الميت، ونجح فى تحقيق أحلام اندية المظاليم بقيادة عدة أندية منالقسم الثانى للصعود لدورى الاضواء، بينهما ناديين صعدا لأول مرة فى تاريخهما النجوم وإف سى مصر، إنه محمد صلاح نجم الزمالك السابق، الذى فتح قلبه فى حوار خاص مع ”الخليج 365” الذى جاء فى الأسطر التالية.

_ فى البداية نبارك لك قيادة نادى مصر للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه؟

الله يبارك فيك، والحقيقة يجب أن نبارك فى البداية لمجلس الإدارة الذى وفر كل شيء أمامنا من أجل تحقيق حلم التأهل للدورى الممتاز، كما نشكر اللاعبين على المجهود الجبار الذى بذلوه، وكذلك أعضاء الجهاز المعاون الذين لم يبخلوا بأى جهد لقيادة إف سى للدورى الممتاز.

_ بعد تجاربك الناجحة ..حدثنا عن المقومات المطلوبة لاى فريق يرغب فى الصعود للممتاز؟

من أهم العوامل التى يجب توافرها فى الفريق الذى يرغب فى التأهل للدورى الممتاز، أن يضم وسط صفوفه عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات، وعندما توليت إدارة نادى مصر كان معظم اللاعبين صغار فى السن ولا يستطيعون تحمل الضغوطات، لكن قمنا ببعض التدعيمات وأهلنا اللاعبين لتحقيق الحلم.

_ لقبت بعاشق المغامرات.. فلماذا؟

بالفعل فأنا عاشق للمغامرات والتحديات، لذلك دائمًا أفضل قيادة فرق الدرجة الثانية لقيادتها للتأهل للدورى الممتاز، وقد حققت ذلك مع العديد من الأندية، ونجحت فى تصعيد 6 فرق هم "تليفونات بنى سويف، المعادن، النجوم، نادى مصر، ونادى الشعلة السعودى، وبنى ياس الإماراتى".

_ هل ستستمر مع نادى مصر فى الممتاز أم ستعود للمظاليم؟

قمت بتجديد تعاقدى مع نادى مصر لمدة موسم مقبل، وهذه الخطوة اتخذتها نظرًا لوجود مجلس إدارة بعقلية احترافية أوروبية، ويوفر "لبن العصفور" للفريق لتحقيق الانجازات، بالإضافة لوجود العديد من عوامل النجاح بالفريق وامتلاكه لاعبين على أعلى مستوى يستطيعون تحقيق انجاز جديد بالدورى الممتاز.

_ من وجهة نظرك.. من يحصد لقب الدورى هذا الموسم؟

الدورى هذا الموسم فى غاية الصعوبة، والصراع كان مشتعل بين الأهلى والزمالك وبيراميدز قبل ان يبتعد الاخير، وأنا كزملكاوى أتمنى أن يتوج الأبيض باللقب، خاصة وإنه الأقرب من وجهة نظرى رغم تصدر الاهلى حاليا .

Advertisements

_ ما رأيك فى صراع الهبوط بالدورى أيضًا؟

هذا الصراع مشتعلاً أكثر من اشتعال صراع المقدمة، خاصة لتقارب العديد من الفرق فى النقاط، ولا يمكن توقع الفريق الثالث الذى سيهبط مع النجوم والداخلية.

_ هل تلقيت عرضًا للانضمام للجهاز المعاون لجروس بالزمالك؟

نعم.. تلقيت عرضًا لمعاونة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لكننى فضلت استقرار الجهاز الفنى فى الوقت الحالى، وعدم الانضمام له، خاصة وأن جروس له أفكاره ومعتقداته الشخصية التى لا يمكن أن يغيرها بسهولة، الأمر الذى كان سيصعب مهام عملى، بخلاف زعزعة الاستقرار التى كانت ستحدث فى حالة انضمام عضو جديد بالجهاز المعاون، لاسيما وأن الصراع مشتعل جدًا فى الدورى وكذلك السعى لحسم لقب الكونفيدرالية.

- كيف ترى فرص الزمالك فى الفوز بلقب الكونفيدرالية امام بطل المغرب؟

الزمالك سيخوص مواجهة صعبة أمام نهضة بركان فى المغرب ، خاصة فى ظل أزمة حراس المرمى بايقاف جنش واصابة عماد السيد ، والحارس الوحيد عمر صلاح حارس جيد ولكنه تنقصه الخبرات فى ظل الاجواء المشحونة باللقاء ، والرهان على حالة باقى لاعبى الزمالك خاصة وان الابيض يضم مجموعة ممتاز من اللاعبين يستطيعون حسم اللقب

_ وماذا عن ملف أمم أفريقيا.. ورأيك فى تنظيم مصر للبطولة؟

سنشاهد تنظيم عالمى على أرض مصر، فنحن قادرون على إبهار العالم فى كافة المجالات، شرط التركيز والعمل على ذلك، وحفل قرعة البطولة تحت سفح الأهرامات كان علامة واضحة لوجود رجال تعمل على قدم وساق من أجل اخراج البطولة فى أبهى صورها.

_ تتوقع من سيحصد كأس أمم أفريقيا؟

منتخب مصر قادر على تحقيق البطولة، خاصة وأن هذا الجيل يضم عدد كبير من اللاعبين المميزون على رأسهم العالمى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، لكن يجب على الفراعنة استغلال عامل الأرض والجمهور، والتركيز من البداية على الهدف لتحقيقه واسعاد الجماهير المصرية.

_ وما رأيك فى المكسيكى خفيير أجيرى؟

أجيرى مدرب جيد لا شك، لكن حتى الآن لم يُوضع فى اختبارات حقيقية أمام منتخبات قوية تعكس لنا نسبة نجاحه مع الفراعنة، لكننى أتوقع أن يحقق انجازًا مع المنتخب الوطنى بتحقيق لقب أمم أفريقيا 2019.