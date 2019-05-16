شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع كل 48 ساعة للمنتخب للإعداد لـ امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، أنه يتم عقد اجتماع كل 48 ساعة لإنهاء الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الذى ينطلق يوم 6 يونيو المقبل حتى موعد البطولة، إلى جانب الإعلان النهائى عن الأسماء التي ستنضم لقائمة المنتخب والمشاركة فى بطولة امم افريقيا حيث تنص اللائحة على اختيار 23 لاعباً فقط.

استقر أجيري على ضم 20 لاعباً بصفة نهائية من أصل 23 لاعباً سيشاركون فى البطولة الإفريقية، وهم فى حراسة المرمى: أحمد الشناوى "بيراميدز" وسيكون الحارس الأساسي فى أمم إفريقيا – محمد الشناوى " الأهلي " – محمود جنش " الزمالك " ، وفى الدفاع أحمد حجازي وباهر المحمدي و محمود علاء و أيمن أشرف و عمر جابر و أحمد المحمدي و محمد هاني و فى الوسط محمد النني و طارق حامد وعمرو وردة و تريزيجيه و محمد صلاح و عبدالله السعيد و نبيل دونجا و وليد سليمان وفى الهجوم أحمد حسن كوكا و مروان محسن.