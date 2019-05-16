شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بركان.. ماذا يحدث عندما يواجه الزمالك فريق مغربى فى نهائى أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربى، فى ذهاب المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، بالمغرب، حيث يُعد فريق نهضة بركان هو ثالث فريق مغربى يواجه الأبيض خلال مشواره ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم، وذلك بعدما واجه اتحاد طنجة المغربى فى دور الـ32 مكرر وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة ثم حسنية أغادير المغربى فى ربع نهائى البطولة الأفريقية، وفاز بهدف دون رد.

يرتبط الزمالك بذكريات سعيدة مع الفرق المغربية خاصة عندما يواجه أى فريق مغربى فى الدور النهائى من البطولات الأفريقية، وذلك بعدما التقى الأبيض بفريقين مغربيين من قبل فى المباراة النهائية، ويرصد ”الخليج 365” نتائج الزمالك فى النهائيات الأفريقية أمام فرق المغرب..

- التتويج بأخر بطولة دورى أبطال أفريقيا 2002 Advertisements

توج الزمالك بأخر بطولة أفريقيا له عندما واجه الرجاء البيضاوى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2002، ونجح الفريق الأبيض فى الخروج بتعادل سلبى أمام الرجاء فى مباراة الذهاب بالدار البيضاء، قبل أن يخطف فى مباراة العودة بهدف دون رد، احرزه تامر عبدالحميد، ليتوج الأبيض بالبطولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا فى تاريخه.

- الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الوداد 2003

ايضًا توج الزمالك بأخر بطولة للسوبر الأفريقى فى تاريخه، على حساب فريق مغربى، وذلك عندما واجه الوداد البيضاوى فى مباراة كأس السوبر 2003، ليحقق اللقب الثالث له في البطولة بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.